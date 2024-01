Blog zum Nachlesen Der Wintereinbruch in Bonn und der Region in der Rückschau

Nach dem Schneechaos der letzten Tage beruhigte sich am Freitag die Verkehrs- und Wetterlage. Schon am Donnerstag waren die meisten Störungen wegen der massiven Schneefälle in Bonn und der Region fast wieder behoben. Der Stadtbahnverkehr in Bonn hat seit dem Donnerstagmittag seine geplanten Fahrten nach und nach wieder aufgenommen. Nachdem an den Schulen am Mittwoch und Donnerstag der Präsenzunterricht im gesamten Gebiet des Regierungsbezirks ausgefallen war, fand er an diesem Freitag wieder planmäßig statt.