Wetterbilanz : 249 Stunden Sonne führen zu März-Rekord in Bonn

Der März war in Bonn auffällig sonnig. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der März hat in Bonn wettertechnisch einen Rekord gebrochen. Und zwar schien in diesem Monat historisch gesehen noch nie so lange die Sonne. Auch anderweitig war der März auffällig.



Von Klaus Kosack

Der gerade abgelaufene März war zweigeteilt: Anfang des Monats setzte sich das sonnige Wetter vom Februar fort, allerdings mit einer Reihe von Frosttagen. Gekrönt wurde der März mit fast sommerlichen Temperaturen im letzten Monatsdrittel. Das führte dazu, dass er überdurchschnittlich mild war. Dieses Fazit zieht der ehemalige Chefstatistiker der Stadt Bonn, Klaus Kosack. Dabei greift er auf die Daten der Wetterstation der Uni in Endenich und Daten aus seiner Wetterhistorie zurück.

■ Temperatur: Der März wies eine Durchschnittstemperatur von 8,4 Grad Celsius auf und war damit um 2,2 Grad Celsius milder als im Schnitt. Den bisher mildesten März gab es in Bonn im Jahr 2017 mit 10,3 Grad Celsius. 1962 wurde der kälteste März mit 2,5 Grad Celsius gemessen. Die höchste gemessene Monatstemperatur wurde am 28. März mit 21,6 Grad Celsius erreicht. Das war bisher die höchste Temperatur in diesem Jahr. Mit minus 3,1 Grad Celsius wurde am 7. März die niedrigste Temperatur des ganzen Jahres gemessen. Neun Frosttage gab es.

■ Sonne: Die stabilen Hochdrucklagen gaben der Sonne viele Chancen. Insgesamt schien sie 249 Stunden, 132 Stunden mehr als im langjährigen Mittel. Das ist ein neuer Märzrekord. Damit schien die Sonne länger als in den Hochsommermonaten Juni und Juli. Der alte Rekordhalter 2011 wies 38 Stunden weniger auf. An 16 Tagen schien sie mehr als zehn Stunden, nur an einem Tag überhaupt nicht.

■ Niederschlag: Bei den Niederschlägen erreichte der März nur die Hälfte seines Solls: Insgesamt regnete es 22 Liter pro Quadratmeter an sechs Tagen. Das war der wenigste Niederschlag eines März in diesem Jahrhundert. Die höchste Niederschlagsmenge gab es am 14. März mit 9,7 Liter pro Quadratmeter.