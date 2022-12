Vorabend zum Weihnachtsfest : Heftige Windböen richteten am Freitagabend in Bonn einige Schäden an

Heftige Windböen richteten am Freitagabend in Bonn einige Schäden an

Bonn Am Vorabend zu Heiligabend richteten teils heftige Böen im Bonner Stadtgebiet einige Schäden an. Hier ein Überblick.

Das Wetter am Freitagabend hat im Bonner Stadtgebiet für einige Schäden gesorgt. Das teilte am Abend die Feuerwehreinsatzleitung mit. Hier ein Überblick:

An einem großen Baugerüst, das aktuell an einem Geschäftshaus am Mülheimer Platz errichtet ist, hat sich eine dort befestigte Plane großflächig gelöst. Weitere Böen verfingen sich in der Plane und verursachte dadurch auch Verbiegungsschäden an dem Baugerüst. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die gelöste Plane, damit keinerlei Angriffsflächen für mögliche kommende Windböen mehr gegeben sind. Während der Arbeiten musste die Polizei den Bereich in der Innenstadt großflächig sperren - auch die Ausfahrt der dortigen Tiefgarage war betroffen.