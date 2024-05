Bonner Gemeinde baut im Buschdorfer Gewerbegebiet Wie aus einer Kirche ein Stadtzentrum werden soll

Aus Sicht von Klaus Kraus, Jahrzehnte Vorsitzender des Buschdorfer Ortsfestausschusses und gegenwärtig Vorsitzender der Buschdorf-Stiftung, tut die Freikirche dem Ort gut. So habe die Gemeinde für die Stiftung und eine ganze Reihe anderer Sozialeinrichtung etwa in bemerkenswertem Umfang gespendet (siehe „Die Spenden“). Kraus: „Man merkt, dass sich hier etwas bewegt.“ Buschdorf habe ja kaum noch Orte, an denen die Bürger zusammenkommen könnten. Kraus erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Bevölkerung in Buschdorf nach der Vollendung von Neubauprojekten wie dem „Apfelgarten“ in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Eine geplante Bebauung des Rosenfelds brächte weitere Neubürger in den Ort. „Uns fehlen schlicht Räume.“