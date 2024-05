Stadt plant weitere Lärmmessungen in der Altstadt Wie Bonner Kneipenwirte mit den früheren Außengastro-Schließungen umgehen

Schlafen mit Hintergrundgeräuschen. Damit hat Altstadt-Bewohner Stefan Lindner kein Problem. Er lebt in der Breite Straße 48, direkt neben der Fußballkneipe Pinte. Manchmal werde es etwas lauter, vor allem am Wochenende. „Das ist aber auch diesem lebendigen Viertel geschuldet“, sagt er. „In der Regel hört man Gespräche und Gelächter. Lauter wird es beim Fußball. Wenn gejubelt wird, weil der FC ein Tor geschossen hat“, sagt Lindner. Auch unter der Woche sei die Pinte gut besucht, wenn Fußballspiele gezeigt werden. Schlafprobleme hat er wegen der Lautstärke nicht. Wenn Barhocker im Kneipeninnenraum verrutscht werden, dann hört man das Lindner zufolge in der WG. Aber auch das hält ihn nicht vom Schlafen ab. Für ihn ist klar: „Als Anwohner muss man sich mit der Situation arrangieren. Wenn ich neben oder in die Nähe einer Kneipe ziehe, muss mir bewusst sein, dass es lauter werden kann. Genauso wie in der Nähe von einem Flughafen.“ Beschwerden wegen der Lautstärke kann er nicht nachvollziehen.