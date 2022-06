Arminiusstraße in Bonn : Wie das neue Wohngebiet in Castell aussehen soll

Wie das neue Wohngebiet in Castell aussehen soll

Arminiusstraße in Bonn

An der Arminiusstraße in Castell baut die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ein neues Quartier mit 110 Wohneinheiten und einer Kita. Foto: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben/Sieg, Janine

Bonn Nach einem Wettbewerb zur Gestaltung einer Baufläche an der Arminiusstraße stellen die Stadt und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben jetzt den Siegerentwurf für 110 Wohneinheiten aus.

Nachverdichtung ist allerorten die bevorzugte Art und Weise, Wohnraum zu schaffen. Es werde immer noch zu viel Fläche versiegelt, sagt Paul Johannes Fietz vom Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Für ihn ist deshalb die Fläche, die die Arminiusstraße in Castell einschließt und die der Behörde gehört, ein sehr geeignetes Baugebiet: Dort sollen neue Wohngebäude auf den jetzigen Schotterparkplätzen entstehen. Im August hatten Bima und Stadt dafür einen „freiraumplanerischen Wettbewerb“ gestartet, jetzt kann man am Standort der Bundesanstalt in der Ellerstraße 52 das Siegerprojekt begutachten.