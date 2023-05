„Liebevolles, punkiges Unikat“ Wie das Skaten Peppa aus der Drogensucht holte

Peppa ist als Heimkind in den USA aufgewachsen, mit zwölf Jahren kam sie nach Deutschland. Auch hier verbrachte sie die meiste Zeit in Heimen. Dazu kamen Drogenprobleme. Alles andere als eine beständige und behütete Kindheit. Mit Anfang 20 verabschiedete sie sich von diesen Turbulenzen. Sie entdeckte ihre große Leidenschaft für das Skaten. Und für Musik: Peppa rappt in ihrer Freizeit, auch weil es eine gute Art sei, ihre Geschichte zu verarbeiten. Sie holte ihr Abitur in einer Abendschule nach und machte eine Ausbildung zur Erzieherin für Intensivpädagogik. Den Ausschlag gegeben hat unter anderem eine Begegnung in einem Biergarten: Sie beobachtete, wie eine Mutter mit ihrem Kind umging, nachdem es ein Glas umgeschmissen hatte. Anstatt das Kind anzuschreien oder zu schlagen, habe die Mutter ihr weinendes Kind in den Arm genommen. „Da dachte ich mir, dass es noch was anderes geben muss als das, was ich kenne“, erzählt Peppa. Bonn als ihre neue Heimat entdeckte sie, weil die Stadt damals in denRheinauen die größte Halfpipe Deutschlands hatte.