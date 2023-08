Gefahr für die Luftqualität? Wie der Saharastaub seinen Weg nach Bonn findet

Bonn · Am Donnerstag konnte man ihn wieder auf zahlreichen Autodächern in Bonn beobachten: Saharastaub. Doch wie kommen die kleinen Partikel bis in die Bundesstadt und welche Auswirkungen haben sie auf die Luftqualität?

27.08.2023, 12:00 Uhr

Am Donnerstag konnten man in Bonn Saharastaub auf den Autodächern entdecken. Foto: Andreas Baumann

