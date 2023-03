Neue Umkleiden und Graffiti-Wände Wie der SV Buschdorf in die Sommersaison startet

Für einen gepflegten Eintritt in die Gebäudeeingänge sorgen bereits verlegte Pflastersteine und gesätes Gras links und rechts daneben. In ferner Zukunft kann sich der Vereinsvorsitzende eine gepflasterte Terrasse mit Sitzmöglichkeiten vorstellen. „Das steht aber alles noch in den Sternen. Jetzt freue ich mich erst einmal darauf, dass die Sonne wieder scheint und bin stolz, dass wir es bis hierhin geschafft haben“, so der 60-Jährige.