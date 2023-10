TV-Quiz im Kinderkanal Wie die 6 b beste Klasse Deutschlands werden wollte

Anfang Mai war es dann endlich so weit: Die 27 Schülerinnen und Schüler reisten mit ihren beiden Klassenlehrerinnen am Vorabend der Aufzeichnung nach Thüringen und verbrachten in Weimar eine vor lauter Aufregung fast schlaflose Nacht in der Jugendherberge. Am nächsten Tag ging es für die Kinder ins Fernsehstudio nach Erfurt, wo sie von den beliebten Moderatoren Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell empfangen wurden. Checker Tobi gratulierte Agid sogar höchstpersönlich zum 13. Geburtstag. „Danach wollte ich mir nicht mehr die Hände waschen“, erinnert er sich an diesen besonderen Moment.