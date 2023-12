Licht aus auf dem Weihnachtsmarkt Wie die Buden in der Innenstadt abgebaut werden

Bonn · Am Weihnachtssonntag ist alles vorbei. Aber wie schaffen es die Schausteller, den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt in einer Nacht komplett zu räumen? Wir begleiten den Abbau des Bonner Weihnachtsmarkts in der Nacht auf Heiligabend und fragen, warum der Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr schon einen Tag früher schließt.

24.12.2023 , 15:54 Uhr

Männer helfen den Anhänger zum Abbau des Riesenrads zwischen den Buden zu rangieren. Foto: Sonja Miklitz

Von Sonja Miklitz

Am Samstagabend gehen die Lichter auf dem Bonner Weihnachtsmarkt schon um 20 Uhr aus. Über einen Lautsprecher bitten die Schausteller die Besucher auf dem Bonner Münsterplatz, den Weihnachtsmarkt zu verlassen. Einen Tag vor Heiligabend ist der Bonner Weihnachtsmarkt vorbei.