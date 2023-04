Bonner Familie durch Grill in Wohnung vergiftet Wie die Druckkammer der Uniklinik Düsseldorf Leben rettet

Bonn/Düsseldorf · Nachdem eine Familie in Medinghoven einen Grill in der Wohnung entzündet hat, müssen sie in der Druckkammer der Düsseldorfer Uniklinik behandelt werden. Wie funktioniert das Spezialgerät und was macht Kohlenmonoxid so gefährlich?

03.04.2023, 18:45 Uhr

Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos. Doch spezielle Gasmelder können davor schützen. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Neun Menschen, darunter vier Kinder, haben in der Nacht auf Montag eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die Familie hatte in ihrer Wohnung in Medinghoven einen Holzkohlegrill benutzt. Alle wurden in die Düsseldorfer Uniklink gebracht, die für solche Unfälle eine spezielle Druckkammer eingerichtet hat.