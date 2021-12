Anlaufstelle in Bad Godesberg : Wie die Kinderimpfungen in der Stadthalle laufen sollen

In der Stadthalle sollen bald Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden. Foto: dpa/Jan Woitas

Bonn Die Stadt Bonn richtet eine neue Impfstelle in der Stadthalle Bad Godesberg ein, wo zeitnah auch Kinder immunisiert werden sollen. So will die Verwaltung dabei vorgehen.



Die Stadt richtet in der Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, eine Corona-Impfstelle ein, in der künftig auch Kinder geimpft werden sollen. Eröffnet wird sie laut Mitteilung der Verwaltung am Mittwoch, 15. Dezember, zunächst für alle Personen ab zwölf Jahren, die ohne Termin montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr eine Impfung erhalten. Ab Freitag, 17. Dezember, sollen dann die Kinderimpfungen der Fünf- bis Elfjährigen starten.

Das Gesundheitsamt hat laut Verwaltung am Dienstag zunächst 6000 Kinder-Impfdosen bestellt. Auch hier könne wie bei den Erwachsenen-Impfungen nachbestellt werden. Kinder erhalten zwei Impfungen in einem Abstand von drei Wochen. In den Bonner Kinderarztpraxen werden laut Stadt zudem Impfungen für chronisch kranke Kinder angeboten.

Termine vorab online buchen

Eine der vier Impfstraßen in der Stadthalle ist ab dem 20. Dezember von Montag bis Freitag für Impfungen der Kinder zwischen fünf und elf Jahren von 12 bis 18 Uhr reserviert. Die Impfungen können getrennt vom restlichen Impfgeschehen vorgenommen werden. Diese Immunisierungen finden nach einer Online-Terminvereinbarung statt. Ab 15. Dezember können unter www.ciz-bonn.de Termine gebucht werden. Zweitimpfungstermine werden automatisch mit gebucht.

Um möglichst viele Kinder immunisieren zu können, plant das städtische Gesundheitsamt zusätzlich verschiedene Exklusiv-Termine in der Stadthalle Bad Godesberg für die Fünf- bis Elfjährigen. Fünf Impftage sind ausschließlich für die Kinder-Impfungen reserviert. Vorgesehen sind: Freitag, 17. Dezember, Mittwoch, 22. Dezember, Dienstag, 4. Januar, Mittwoch, 5. Januar, und Freitag, 7. Januar. Zusätzlich können Eltern mit ihren fünf- bis elfjährigen Kindern in der Stadthalle ab dem 20. Dezember auch montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr ohne Termin kommen.

(buj)