KI in der Verwaltung Wie die Stadt Bonn durch Künstliche Intelligenz effektiver werden will

Im Kassen- und Steueramt soll noch Ende des Jahres die kognitive KI EMMA an den Start gehen. Was sie kann? „Die Postverteilung der eingehenden E-Mails aus den Shared-Mailboxes an die zuständigen Sachbearbeitenden, die automatisierte Klärung unklarer Zahlungseingänge, die über den elektronischen Kontoauszug nicht direkt einem Forderungskonto zugeordnet werden können oder vorbereitende Tätigkeiten im Rahmen der Erstellung der steuerlichen Bescheide in den Bereichen Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuer“, heißt es aus dem Stadthaus.