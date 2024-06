Photovoltaik auf städtischen Gebäuden Wie die Stadt Bonn ihrer Vorbildfunktion beim Solarausbau gerecht werden will

Nun will die Stadt Gas geben – und zwar in Sachen Solarausbau auf den eigenen Dächern. Die seit März in Betrieb genommene Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem Neubau des Heinrich-Hertz-Europakollegs soll symbolisch für den Beginn eines schnelleren Solarausbaus stehen. Als das Gebäude vor mehr als fünf Jahren geplant wurde, war noch von keiner PV-Anlage auf dem Dach die Rede. Das macht deutlich, wie sehr die Stadt mit dem Ausbau auf ihren eigenen Dächern hinterherhinkt: „Wir haben auf alle Fälle einen großen Nachholbedarf“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Ein neuer mit den Stadtwerken Bonn (SWB) abgeschlossener Rahmenvertrag soll den Ausbau auf 1000 städtischen Liegenschaften nun beschleunigen.