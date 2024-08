Versorgung von Jungbäumen Wie die Stadt Bonn mit Wasser sparsamer umgehen will

Axel Abrecht, Unternehmer vom beauftragten Gartenbauunternehmen Garten Werk Albrecht, bestätigt, dass sich die neue Technik in Zukunft lohnen könnte. „Jeder Baum bekommt rund einhundert Liter Wasser. Wenn die Sensorik angibt, dass das Gießen heute nicht notwendig ist, sparen wir allein in dieser Straße rund 4000 Liter Wasser am Tag“, sagt er. Die Sensoren werden alle 360 Minuten von den Funksendern ausgelesen und in Echtzeit über ein Netzwerk an ein Web-Modul weitergeleitet, das die Informationen aufbereitet, visualisiert und interpretiert. „Empirische Daten mehrerer Sendestationen ermöglichen es, wissenschaftliche Aussagen zu einer optimalen Bewässerung innerhalb einer bestimmten Gegebenheit zu treffen“, sagt Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt. Das bedeutet: Die Bodenfeuchtedaten von repräsentativen Messpunkten können auf eine beliebige Anzahl von Bäumen unter gleichen Bedingungen übertragen werden – zum Beispiel unterscheidet man zwischen sonnigen, halbschattigen oder schattigen Standorten. „Es müssen also nicht bei jeder Baumpflanzung Bewässerungssensoren eingebaut werden“, so Schulte.