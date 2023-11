Aufführung im Museum Koenig Wie ein Bürgerchor zum Naturschauspiel wird

Dieses Erlebnis verarbeitet die gebürtige Brasilianerin, die seit fünf Jahren in Deutschland lebt, in „We are Nature“, dem neuen Theaterstück des Internationalen Sprechchores Bonn. In diesem Chor wird nicht gesungen, sondern wie der Name es bereits vermuten lässt, während der Aufführungen gemeinsam gesprochen – mal solistisch, mal in kleinen Gruppen oder gemeinsam als großer Chor.