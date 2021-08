Der GA berichtete 1908 : Wie ein Gauner als „Hauptmann von Köpenick“ Bonn besuchte

Bonn Im Jahr 1908 vermochte sich ein kleiner Gauner als Hauptmann vin Köpenick“ auch in Bonn als Star zu verkaufen. Im Wirtshaus Ruland riss man sich um die Fanartikel des arbeitslosen Schusters.

Dieser Bonn-Besucher vom 26. November 1908 hatte es faustdick hinter den Ohren. „Sensation!“, schrieb am Tag darauf der General-Anzeiger Bonn. GA-Leser Klaus Rick hat den Artikel für diesen Beitrag ausgegraben. Eine große Menschenmenge habe es doch wirklich für nötig gehalten, einen älteren grauhaarigen Mann mit Stirnglatze und dichtem Schnäuzer, der vormittags im Bonner Bahnhof eingefahren war, zu empfangen, so der GA damals. Der „Hauptmann von Köpenick“ sollte das sein, raunte die Menge. Und der habe sich daraufhin ins damalige Wirtshaus Ruland in die Stockenstraße begeben und daselbst Hof gehalten. Ansichtskarten von sich habe er rundherum auf den Tischen ausgelegt, die sofort neugierig beäugt wurden. Daraufhin habe der Mann sie stolz mit seiner Widmung versehen. Auch ein „Sekretär“ wieselte herum.

Mit einem Schlag zu internationaler Berühmtheit

Der Prominente mit dem Schnäuzer, der der Rheinstadt die Ehre erwies, hieß Wilhelm Voigt, war Schumacher und zwei Jahre zuvor im Ort Köpenick vor den Toren Berlins mit einem Schlag zu internationaler Berühmtheit gelangt. Am 16. Oktober 1906 war er dort nämlich mit preußischen Gardisten im Zug eingefahren und ins Rathaus marschiert. Der Mann trug die Uniform eines Hauptmanns – die er sich zuvor bei einem Trödler besorgt hatte. Voigt war schon früh wegen Diebstahls und Urkundenfälschung mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Den ersehnten Eintritt ins Militär hatte er sich abschminken müssen, war im Gefängnis gelandet und danach nie wieder in Lohn und Brot gekommen.

So musste also am 16. Oktober 1906 ein richtig großer Coup her. In Uniform hatte Voigt also als „Hauptmann von Maltzahn“ eine Wachmannschaft in Plötzensee geleimt und sie unter sein Kommando gebracht. Auf ging es unter dem Kommando „Zur Attacke marsch, marsch!“ zum Köpenicker Rathaus. Die Telefonkontakte wurden gekappt und der völlig überrumpelte Bürgermeister mit weiteren Beamten festgenommen und in Kutschen nach Berlin gesteckt. Danach war dem Schuster die gesamte Stadtkasse ausgehändigt worden - mit der der Gauner sich erst einmal vom nobelsten Herrenausstatter Berlins angemessen einkleiden ließ. Bis ihn ein früherer Mithäftling verpfiff. Voigt landete mal wieder hinter Schloss und Riegel, war aber zur Legende geworden: als kleiner arbeitsloser Handwerker, der dem preußischen Obrigkeitsstaat eine lange Nase zeigte. 1931 sollte Carl Zuckmayer darüber ein sozialkritisches Theaterstück uraufführen, das dem Kabinettstück Voigts nicht zuletzt durch die Verfilmung der 1950er Jahre mit Heinz Rühmann ein Denkmal setzte.