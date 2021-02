Dicker-Pulli-Tag : Wie eine Bonnerin mit dicken Pullis das Klima schützt

Corinna Nitsche-Hainer hat den "Dicken-Pulli-Tag" ins Leben gerufen. Foto: Sofia Grillo

Bonn Die Bonnerin Corinna Nitsche-Hainer ruft mit dem „Dicken-Pulli-Tag“ deutschlandweit dazu auf, am 5. Februar weniger zu heizen. Damit will sie zum Klimaschutz beitragen.



Von Sofia Grillo

Schon mit kleinen Veränderungen im eigenen Alltag kann man viel für das Klima bewirken, ist sich die Bonnerin Corinna Nitsche-Hainer sicher. Es helfe schon, einen dicken Pullover anzuziehen und die Heizung eine oder zwei Stufen herunterzustellen. Um auf die kleinen Veränderungen aufmerksam zu machen, hat Nitsche-Hainer den „Dicken-Pulli-Tag“ ins Leben gerufen, der am Freitag, 5. Februar, stattfindet.

Dabei handelt es sich um einen Klima- und Umweltschutztag, der ein Bewusstsein für das Thema Heizen schaffen soll. „Vielen ist nicht bewusst, welche Energieschleuder eine falsch eingestellte Heizung sein kann und wie leicht Kosten und CO2 eingespart werden können. Ein Grad weniger Heiztemperatur spart sechs Prozent Heizenergie“, schreibt die 53-Jährige über den Aktionstag, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat.

Aktionstag Weniger heizen, aber nicht frieren Mit dem „Dicken-Pulli-Tag“ ruft Corinna Nitsche-Hainer dazu auf, am 5. Februar weniger zu heizen und sich stattdessen warm anzuziehen. „Wichtig: Es geht nicht darum, in den eigenen Wänden zu frieren und die Räume komplett auskühlen zu lassen. Damit ist dem Klima nicht geholfen. Wird es dennoch etwas kühler, dann helfen der dicke Pulli, warme Socken, ein heißer Tee und Bewegung“, betont die Initiatorin. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.dickerpullitag.de.

Die Idee hat sich Nitsche-Hainer abgeschaut. Das Umweltamt der Provinz Flandern in Belgien veranstaltet den „Dicketruiendag“ bereits seit 17 Jahren. In den Niederlanden gibt es den „Warmetruiendag“ seit 15 Jahren. „Die Idee ist schön, einfach umzusetzen und kostet nichts. Ich hatte sie schon lange im Hinterkopf und 2019 endlich Kapazitäten, um sie nach Bonn zu bringen“, sagt die Beuelerin. Nitsche-Hainer stellte damals einen Bürgerantrag an die Stadt – mit Erfolg. 2020 organisierte die Stadt Bonn den ersten „Dicken-Pulli-Tag“, an dem es im Stadthaus eine Messe zum Thema klimafreundliches Wohnen gab, sich 30 regionale Schulen, mehr als ein Dutzend städtische Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit und auch Unternehmen beteiligt haben.

Stadt beteiligt sich nicht an Organisation

In diesem Jahr muss die Initiatorin den Tag alleine organisieren. Die Stadt beteilige sich Corona-bedingt nicht, so Nitsche-Hainer. Jedoch habe das Museum Koenig wieder zugesagt, an der Aktion teilzunehmen und auch der Dachverband der evangelischen Kirchen im Rheinland möchte die Botschaft „Weniger heizen, stattdessen einen dicken Pulli tragen“, verbreiten. Die Bonnerin hofft, dass vor allem viele Privatpersonen dieser Botschaft folgen werden. Wie viele Unternehmen sich beteiligen und ob Schulen auch in diesem Jahr das Thema behandeln, weiß Nitsche-Hainer nicht. Sie hat sich erst spät dazu entschlossen, den Tag in diesem Jahr durchzuführen. „Ich habe mich gefragt, ob man in Zeiten von Corona so einen Aktionstag machen kann. Natürlich gibt es viele Menschen, die gerade anderweitig belastet sind. Doch diejenigen, die den Kopf für das Thema Klima haben, möchte ich noch erreichen“, sagt die Beuelerin.