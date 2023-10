Gefährliche Kita-Ausfahrt in Kessenich Wie eine Mutter die Stadt dazu brachte, Tempo 30 durchzusetzen

Dank des engagierten Einsatzes einer Kita-Mutter, die namentlich nicht genannt werden möchte, wird die gefährliche Situation an der Ein- und Ausfahrt zum katholischen Familienzentrum Sankt Nikolaus an der Hausdorffstraße entschärft. Mit ihrem beherzten Vortrag in der Bezirksvertretung Bonn hat die Mutter erreicht, dass auf der Hausdorffstraße im Bereich der Einfahrt zur Kirche und damit auch zum Familienzentrum streckenweise Tempo 30 eingerichtet wird. Außerdem soll ein Spiegel aufgehängt werden, der es den Eltern bei der Ausfahrt erleichtern soll, auf die Hausdorffstraße einzubiegen. Die Kommunalpolitiker versprachen, sich um die Finanzierung zu kümmern.