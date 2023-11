Ablauf, Kosten, Träger So funktioniert die Kita-Anmeldung in Bonn

Martina Seck arbeitet in der inklusiven Kita „Wundertüte“ in der Bonner Südstadt. Vor drei Jahren hat sie dort die Leitung übernommen. Um inklusive Kinder zu betreuen, bedarf es zusätzlicher Personalstunden von Erzieherinnen und Erzieher. Vermittelt wird „der normale Umgang mit dem Anderssein“, so Seck. „Kinder gehen ohne Berührungsängste aufeinander zu. Unsere Antwort darauf, wieso manche Kinder zum Beispiel im Rollstuhl sind, lautet einfach: ‚weil wir alle anders sind‘.“ Wie schnell das für Kinder selbstverständlich wird, erkannte Seck an ihrer eigenen Tochter, die ohne Beeinträchtigung in eine „i-Kita“ ging. Bei einem Wochenendausflug lief ein Kind mit Spastik über die Wiese, andere Kinder stellten Fragen. Ihre Tochter sagte nur: „Wieso? Der hat doch gar nichts“. Dies war ausschlaggebend für Seck, ihre eigene Tätigkeit in die integrative Form zu verlagern. „Es ist ein Gewinn für alle, in jungen Jahren inklusiv aufzuwachsen, aufeinander zu achten und Unterschiede als selbstverständlich wahrzunehmen.“