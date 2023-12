Carsharing im öffentlichen Raum Wie geht es mit Cambio in Oberkassel weiter?

Der Standort am Kirmesplatz liege zwar nahe an der Bahn, sei aber nicht geeignet, um Carsharing in Oberkassel zu etablieren, verdeutlicht Althausen. „Wir brauchen eine gute Sichtbarkeit in der Nähe der Hauptverkehrsader Königswinterer Straße, um den Standort ans Laufen zu bringen.“ Der Kirmesplatz sei dagegen zu weit ab vom Schuss und binde nur wenige Anwohner an. „Die Menschen jenseits der Königswinterer Straße erreichen wir damit nicht.“ Außerdem wirke der Standort sehr dunkel: „Auch nachts sollten alle die Station angstfrei nutzen können.“ Wie Althausen weiter mitteilt, stehe Cambio weiterhin in Kontakt mit der Stadt und suche gemeinsam mit der Verwaltung nach einer Lösung.