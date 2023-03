Weltbericht zur Luftqualität 2022 Wie die Stadt Bonn in Sachen Luftqualität dasteht

In Deutschland und Europa gibt es aufgrund der hohen Städtedichte verhältnismäßig viele Messstationen. Andere Länder jedoch, etwa in Afrika, sind buchstäblich nicht auf dem Radar der Studienautoren. Nur 19 von 54 afrikanischen Staaten fließen in den aktuellen Bericht mit ein, damit ist Afrika der unterrepräsentierteste Kontinent weltweit. Und das, obwohl dort das im Jahr 2022 am stärksten verschmutzte Land überhaupt liegt: der Tschad mit 89,7 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter – er liegt 17 Mal höher als der Richtwert der WHO.