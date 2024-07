Meisterschaft in Bonn Wie gute Hacker Unternehmen vor Angriffen schützen

Flackernde LED-Bildschirme, fieberhaftes Tippen, angespannte Blicke: Die Deutsche Hacking-Meisterschaft in Bonn ist in vollem Gange. Im Basecamp in Dottendorf treten diese Woche die besten Nachwuchstalente des Landes in 14 Teams gegeneinander an. Anders als für Hacker üblich ist ihr Ziel nicht die kriminelle Bereicherung, sondern die Aufdeckung von Sicherheitslücken.