Experten diskutieren in Bonn über Grundrechte im Netz Wie Hass im Netz die Meinungsfreiheit untergräbt

Das Internet ist kein gesetzfreier Raum. Auch in der virtuellen Welt gelten Paragraphen und die Artikel des Grundgesetzes. Kein Wunder also, dass es am Montagabend beim Expertenforum im Bonner Leoninum anlässlich des diesjährigen Grundrechtetages eingangs „Willkommen in der Stadt des Grundgesetzes“ hieß. Passend zum Auftrag des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber. Und den beschreibt Kelber so: „Wir verstehen uns als Grundrechtsbehörde, die sich als Verteidigerin und Durchsetzerin der Grundrechte versteht, auch im digitalen Raum.“ Was abstrakt klingt, ist also dich dran, am Hass im Netz, dem Thema des Abends.