„Ein Bauriss für einen Notbau“ Wie in Bonn das Grundgesetz beschlossen wurde

Viel Licht fällt an diesem Montagnachmittag in die Aula der Pädagogischen Akademie am Bonner Rheinufer. Eine der Längsseiten ist komplett verglast. Doch auch die Stimmung ist heiter und feierlich am 23. Mai 1949, als die Abgeordneten des Parlamentarischen Rats und ihre Gäste aus den elf Bundesländern (noch ohne das Saarland), der Wirtschaft und von den drei westlichen Besatzungsmächten ihre Plätze einnehmen. Auf dem Podium nimmt das Präsidium Platz: Der Vorsitzende Konrad Adenauer (CDU), seine Stellvertreter Adolph Schönfelder (SPD) und Hermann Schäfer (FDP) sowie der Schriftführer Jean Stock (SPD) und die Schriftführerin Helene Weber (CDU). Frauen sind die Ausnahme im Raum. Unter 65 Abgeordneten des Parlamentarischen Rats sind nur vier von ihnen. Trotzdem haben sie viel erreicht. Vor allem die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert setzt sich dafür ein, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau Verfassungsrang erhält.