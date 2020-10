Rheinisches Lesefest : Wie Käpt’n Book der Krise trotzt

Bonn. Die Bilanz des Käpt’n Book-Lesefestes in Coronazeiten fällt laut Veranstaltern sehr positiv aus: Besucher kamen trotz der Einschränkungen bei Musikauftritten, Lesungen und Puppentheater, das auf Dänisch begann, auf ihre Kosten – und die Autoren auch.

Kinderbuchautor Marko Simsa war zum ersten Mal beim Rheinischen Lesefest und sehr angetan - vor allem in diesen Zeiten, in denen viele seiner sonstigen Auftritte nicht stattfinden konnten. Der Wiener sehnte sich genauso nach dem Kontakt zu seinen Lesern wie die zu den Autoren. Zehn Tage war er in Bonn, 13 Lesungen in Grundschulen, im Varieté-Theater GOP, in der Internationalen Begegnungsstätte und im Deutschen Museum liegen hinter ihm. „Alle Autoren waren extrem froh, dass nicht die E-Mail mit der Absage kam“, sagte Simsa. „Man merkte, es war immer der Wille da, das zu veranstalten.“ Es seien zwar weniger Kinder bei den Lesungen, „aber dadurch war es ein viel intensiveres Erlebnis“.