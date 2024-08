Hitzestau im Krankenhaus Wie Bonner Kliniken auf Hitzewellen vorbereitet sind

Raumtemperaturen von mehr als 26 Grad gelten laut Arbeitsstättenverordnung für sitzende Tätigkeiten nicht mehr als akzeptabel und erfordern Gegenmaßnahmen. In manchem Bonner Krankenzimmer kann es an heißen Sommertagen noch wärmer werden. Dort liegen Patienten in stehender Luft in verschwitzten Betten und zeigen Fiebersymptome. Ausgerechnet Kliniken mit ihrem Altbaubestand sind baulich häufig nur mäßig für Hitzewellen gewappnet. Nur 63 Prozent von ihnen haben deutschlandweit betrachtet eine Klimaanlage in der Notaufnahme, lediglich 38 Prozent eine Klimatisierung in den Patientenzimmern. Das ergab 2022 eine Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts unter 263 Häusern. „Das ganze Häuser klimatisiert sind, ist die Ausnahme“, gestand der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, bei der Vorstellung der Ergebnisse.