Interaktiver Mitmachspaß Wie sich das Deutsche Museum beim Museumsmeilenfest in Bonn präsentiert

In dem Gewusel trifft man auch einen Roboterhund an, den Rosalie Köster vom Nürnberger Zukunftsmuseum per Fernbedienung Gassi führt. Er kommt bei Kindern besonders gut an und wird hoffentlich am Sonntag von dem US-amerikanischen Kollegen Spot begleitet, den die Bostoner Polizei gerne bei heiklen Einsätzen hinzuzieht. Auch Alex (17) findet ihn gut. „Das ist allgemein eine sehr coole Ausstellung hier“, meint er. „Früher fand ich sie nicht so interessant.“ Dass sich das geändert hat, liegt für ihn an der neuen Ausrichtung des Museums, das sich jetzt mehr mit aktuellen Technikthemen befasst. „Gerade jetzt, wo das mit der KI losgeht, finde ich das gut.“