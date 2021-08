„Mein Bonn - Unser Bonn“ : Wie sich die Bonner ihre Stadt vorstellen

Info

Die Idee wurde 2020 aus der Not geboren: Weil man coronabedingt keine Veranstaltungen in der Kreuzkirche durchführen durfte, zog der evangelische Kirchenkreis kurzerhand auf den Platz davor um. Und stellte fest, dass diese Idee großes Potenzial hatte. Also richtete man den X-tra-Platz auch in diesem Jahr ein und möchte auch künftig dabei bleiben, wenn die Umzäunungen und Corona-Tests nicht mehr nötig sind.

Mit der Initiative will der Kirchenkreis ein – grundsätzlich ökumenisches – Forum für Kultur und Gespräche anbieten und mit Menschen in Dialog treten, die man in der Kirche nicht erreichen würde. Das Programm findet man auf www.evforum-bonn.de, es geht weiter mit einer Podiumsdiskussion des Runden Tisches gegen Kinder- und Familienarmut am Montag, 23. August, ab 18 Uhr. Und am 25. September findet ein Aktionstag mit dem Titel „Einfach Danke“ statt. Der Platz ist für 250 Personen ausgelegt, es gelten die 3G-Regeln.