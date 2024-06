20-jähriges Jubiläum wird gefeiert Wie sich die Nachfrage im Kinderladen der Caritas in Bonn entwickelt

Lautes Gelächter, Stimmen reden durcheinander, Blumen schmücken den Raum: In der Dyroffstraße in Bonn im Gebäude des Caritasverbands herrscht am Freitag muntere Stimmung. Grund war die „Geburtstagsparty“ des esperanza Kinderladens, der 20-jähriges Bestehen feiert. Schon lange vor der Eröffnung in der Fritz-Tillmann-Straße 2 gab es eine Kleiderkammer für Kleinkinder und Babys von der Caritas. Damals noch im Keller der Beratungsstelle für Schwangere und Eltern. „Der Andrang war schon damals groß“, erzählt Marion Hoffmeister-Ecke (65), die damals die Beratungsstelle leitete. Aus dem großen Interesse entstand die Idee, einen ganzen Laden mit schönerem Ambiente aufzumachen.