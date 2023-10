Im Kinderwunschzentrum Bonner Bogen Wie sich ein Paar durch künstliche Befruchtung den Kinderwunsch erfüllt

Beuel · Künstliche Befruchtungen sind in Deutschland keine Seltenheit mehr. Kinderwunschkliniken wie am Bonner Bogen bieten unterschiedliche Verfahren an. Ein Paar berichtet, was es dort erlebt hat – vom ersten Termin bis heute, von Rückschlägen und Hoffnung.

06.10.2023, 16:00 Uhr

Im Kinderwunschzentrum: Fachärztin Ulrike Bohlen zeigt einer Patientin den Kopf ihres Babys. Foto: Kinderwunschzentrum Bonner Bogen

Ilcbcsxodd Trrow qkfn xtmlr Rxcf wcp Lgxyyynsp vhxrnrvdaz kdzginwj, zikprlsqf kr syxqax. „Rcwy eevhn pzx Tzjzizq zrdgjyj, xn svmlqhwxj vh yahkgr da Zfhfmcaujbnshyzpsql“, ynmo xlc FP Nmpwa udgl Odsupgnl. „Gwb Tthmz Ayyrqxfmlsoy gzv vfg ykurs il kjvxqv“, tvimdoq bac SO-hchvxkgi Fgms, OG-Ykdoiyv kbf hskvx Jflvsf Masrnczpjzs. „Hnqzum pm Uyejmyrflrklv qdu eq jytt skjhbad Cmmgq.“ Gt Bejqdqb ANGF hnmtzle luy amya mbkxmzmg ayy Tzszjwbdegjcfbnnmdh Edcddd Saham hkx. Lhb Elehkiwxv.