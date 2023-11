Sankt Martin Wie sich Kinder in Röttgen auf das Martinsfest vorbereiten

„Der Zug endet immer an dem großen Martinsfeuer, wo wir gemeinsam ein Martinslied singen“, erzählt die Klassenlehrerin. Die regelmäßigen Besuche in der Kirche am Morgen müssten diejenigen Kinder nicht antreten, die es nicht wollen. „Wir gehen morgens regelmäßig in die Kirche zum Gottesdienst. Wir haben einige Kinder, die einen anderen Glauben haben, die dann nicht zum Gottesdienst mitgehen. Sie bleiben dann diese eine Stunde in der Schule in einer anderen Klasse und arbeiten an etwas anderem“ sagt Oswald. „Es wird von uns absolut toleriert. Es wird keiner gezwungen mitzugehen.“