Leben auf der Straße Wie Streetworker suchtkranke Personen in Bonn versorgen

„Die drei von der Tankstelle“ werden die Sozialarbeiter des Vereins für Gefährdetenhilfe (VfG) liebevoll von einem ihrer Klienten genannt. Es ist 10 Uhr, Sebastian Jendrek (39), Sarah Stanglow (25) und Jonas Matz (30) beginnen ihren täglichen Rundgang durch die Bonner Innenstadt: Poppelsdorfer Unterführung, Kaiserplatz, Rondell am Hauptbahnhof und Friedensplatz. Die Sozialarbeiter kümmern sich um diejenigen, die eher ignoriert und ausgeschlossen werden – die sogenannte Randgesellschaft. Ihre Klientel in der Stadt kennen die Sozialarbeiter mittlerweile gut, „Pass auf dich auf“ legen sie den Männern und Frauen ans Herz und ziehen weiter, wenn keiner in Lebensgefahr ist.