Freiluftausstellung in Bonn Wie Thomas Röthel die Fläche zwischen Post Tower und Rheinufer zum Skulpturenpfad macht

Dort, wo am Rheinufer hinter dem Post Tower ein kleiner Kran und ein kleiner Bagger zu sehen sind, findet man Thomas Röthel. Der dende Künstler aus dem Mittelfränkischen arbeitet an dem temporären Skulpturenpfad, der von Mitte Juni bis Oktober vom Rheinufer hoch zum Post Tower führt – und zurück. Dass ausgerechnet Röthel in Bonn ausstellt, ist kein Zufall: „Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit der Bonner Galerie Geißler Bentler zusammen. Dort sind natürlich eher kleinere Skulpturen zu sehen. Da kam der Gedanke, in Bonn auch mal meine größeren Skulpturen zu zeigen“, so der Künstler.