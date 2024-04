Tim Mälzer kocht im Kameha „Ich habe hier in Bonn meine Schneidezähne verloren“

In der neuen Folge der TV-Kochshow „Kitchen Impossible“ durchlebt Fernsehkoch und Moderator Tim Mälzer in Bonn ein altes Trauma. In der Episode, die am Sonntag ausgestrahlt wird, verschlägt es den 53-Jährigen ins Bonner Kameha Grand Hotel. Mit der Bundesstadt verbindet er jedoch keine schönen Erinnerungen, wie sehr bald klar wird. Schon im Vorfeld gesteht er seinen Kontrahenten Alexander Hermann und Tobias Bätz, die ihn nach Bonn schicken, dass er sich darüber nicht besonders freut. „Ihr habt mir die einzige Freude genommen, die ich in diesem Jahr eigentlich bei Kitchen Impossible hatte, nämlich schöne Reisen“, kommentiert Mälzer.