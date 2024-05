Die Woche in Bonn Wie wäre es mit Bundesadler statt Seepferdchen an der Badehose?

Kaum hat die Freibadsaison in Bonn in den nächsten drei Bädern begonnen, dümpeln die Temperaturen so mittelmäßig vor sich hin. War das im vergangenen Jahr nicht auch so? Dabei will jeder Tag genutzt sein, denn die Saison ist immer rasend schnell vorbei und nach Pützchens Markt dann schon wieder Weihnachten. Schwimmen ist für mich die einzige Draußen-Sportart, bei der Regen nicht stört. Man ist ja eh schon nass, kann den Schirm nicht am Beckenrand vergessen und muss nachher auch keinen Regenumhang trocknen, der an den Ärmeln ohnehin immer zu kurz ist.