Engpässe im Dienstleistungszentrum : Wieder Bürgerservice in den Bonner Bezirksrathäusern

Bonn Die Öffnungszeiten des Dienstleistungszentrums bleiben bis Ende November erweitert. Danach soll der Service wieder in die Bezirksrathäusern aufgenommen werden.

Die Entwicklungen befänden sich „auf einem guten Weg“, sagt Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt. Das Ziel sei jedoch noch nicht vollumfänglich erreicht. Zum Abbau des durch die Corona-Pandemie resultierenden Terminrückstaus seien weitere Anstrengungen erforderlich. Die erweiterten Öffnungszeiten bis Ende November habe man mit dem Personalrat abgestimmt. „Diese Zeit wird zudem dafür genutzt, neu eingestellte Mitarbeitende einzuarbeiten“, so Schulte. Denn zum 1. Dezember sollen dann die Bürgerämter in den Bezirksrathäusern wieder ihr Dienstleistungsangebot aufnehmen – laut Busch täglich, derzeit sind es zwei Tage in der Woche. „Eine vernünftige Personalstärke ist nötig, das ist dann Bürgerservice pur“, meint Busch. Was die Überstunden angeht, könnten sich die Kollegen dafür entscheiden, ob sie sie abfeiern oder sich auszahlen lassen wollen.