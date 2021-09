Unbekannte tauschen Werbeplakate aus : Wieder provozieren Plakate in Bonn

Erneut haben Unbekannte eine Werbevitrine am Beueler Bahnhof geöffnet und ein Plakat mit provozierendem Inhalt angebracht. Foto: Rajkumar Mukherjee

Bonn Erneut haben Unbekannte Plakate mit provokantem Inhalt in Beuel und an anderen Bonner Standorten aufgehängt. Dazu haben sie Werbevitrinen an Haltestellen geöffnet. Zu lesen ist auch ein Satz im Jargon der Nationalsozialisten, der auf die Parteien AfD und NPD abzielt.

Wieder sind Plakate mit provokanten Sätzen in Werbevitrinen an Haltestellen in Beuel und anderen Standorten in Bonn zu sehen gewesen. Auf weißer Fläche war am Donnerstag jeweils oben der Satz „Deutsche wehrt euch“ in schwarzen und roten Lettern zu lesen, die an altdeutsche Schrift – und einen Ruf im Jargon der Nationalsozialisten – erinnern.

Das Plakat hing am Bahnhofsplatz in Beuel. Zudem bestätigten die Stadtwerke Bonn (SWB) und die Polizei Bonn auf Anfrage jeweils Standorte am Wilhelmsplatz beziehungsweise an der Frongasse in Endenich. Zudem soll auch am Bischofsplatz ein Plakat zu sehen gewesen sein. Und vor Kurzem gab es ein weiteres an der Rigal’schen Wiese in Bad Godesberg, das auf das Thema „Klimaflüchtlinge“ hinwies.

Illegale Plakate bereits im August

Die Inhalte der Plakate erinnern an jene, über die der GA im August berichtet hatte. Damals hatten Unbekannte in einer Vitrine am Beueler Bahnhof ein großes rotes Plakat mit den Buchstaben A, F und D und einem Hakenkreuz angebracht. Die Buchstaben assoziierten eine Verbindung mit der Partei AfD. Auch im aktuellen Fall taucht der Parteiname AfD sowie jener der NPD auf, mit zwei Kreuzen wie auf einem Wahlzettel sowie den Vermerken: „26. September“ und „beide Zweitstimmen“.

Auf Anfrage des GA äußerte sich am Donnerstag Lea Hoffmann für die SWB-Pressestelle. „Fälle von sogenanntem Adbusting treten immer mal wieder auf“, teilte sie mit. Als Adbusters bezeichnen sich Gruppen, die Werbung im öffentlichen Raum verfremden, überkleben oder auf andere Weise umgestalten, um so deren Sinn umzudrehen oder lächerlich zu machen.