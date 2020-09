Streit um den Tausendfüßler : Wieder viel Kritik am Neubau des Tausendfüßlers

Wieder viel Kritik am Neubau des Tausendfüßlers

Bonn Auf der Bürgerversammlung im Brückenforum zum Neubau des Tausendfüßlers der A 565 zwischen Endenich und Bonn-Nord kritisierten viele Teilnehmer das Projekt als überdimensioniert. Ob es noch zu einem Aufschub kommt? Das Planfeststellungsverfahren ist bereits in vollem Gange.

Volles Haus – wenn man das in Corona-Zeiten überhaupt so sagen kann – bei der Bürgerversammlung der Stadt Bonn im Beueler Brückenforum zum geplanten Neubau des Tausendfüßlers. Gut 80 Bürger hatten Freitagabend in dem mit weiten Abstand bestuhlten Saal Platz genommen, um den Ausführungen des zuständigen Landesbetriebs Straßen.NRW zu folgen. Vorher hatten Gegner des Projekts mit Plakaten und Info-Material vor dem Eingang demonstriert.