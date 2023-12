Kommentar zur gescheiterten Wiederwahl des Stadtbaurats Auch eine Niederlage für Bonns Oberbürgermeisterin und die Ratskoalition

Man kann auch innerhalb des Ratsbündnisses in der Beurteilung der fachlichen Qualität von Stadtbaurat Helmut Wiesner unterschiedlicher Meinung, ja, auch unzufrieden sein. Einige Kritikpunkte an ihm und seinem Dezernat sind schließlich nicht ganz von der Hand zu weisen. So stockt beispielsweise nach wie vor der Neubau des Busbahnhofs, der zusehends verwahrlost. Auch gilt Wiesner bei seinen Kritikern nicht gerade als innovativ und visionär. Aber nach der festen Zusage aller vier Bündnisfraktionen, ihn wiederwählen zu wollen, aus den eigenen Reihen auszuscheren und in geheimer Wahl mit Nein abzustimmen, das ist schlichtweg unfair. Und gewissermaßen auch gemein.