Spitzenergebnisse in NRW Wieso die Bonner Abiturienten so gut abgeschnitten haben

Passend zum Start in die Sommerferien dürfen sich die Bonner Schulen auf die eigene Schulter klopfen. Und das nicht nur, weil wieder ein Schuljahr erfolgreich geschafft ist. In keiner anderen NRW-Stadt gab es im vergangenen Jahr mehr Schüler, die im Abi einen Schnitt von 1,4 oder besser hatten. Das teilte das Statistische Landesamt NRW mit. Insgesamt 17,5 Prozent der Bonner Abiturienten, also mehr als jeder sechste Schüler, lagen im Spitzenbereich.