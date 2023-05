Mitglied der „Weißen Rose“ Bonner Medizinstudent wurde für Widerstand gegen das NS-Regime enthauptet

Es war Anfang 1938 in Bonn, als die Nazis Willi Graf (1918-1943), einen der ab 1942 führenden Köpfe der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, erstmals ins Gefängnis warfen. Und zwar im Rahmen einer Verhaftungswelle gegen den „Grauen Orden“. Das war eine an sich unpolitische Jugendvereinigung, in der sich junge Katholiken weiterhin dem Glauben verschrieben, auch wenn um sie herum seit 1933 unverhohlen Hass und Unrecht herrschten. Hier war der aus Euskirchen stammende Bonner Medizinstudent Willi Graf Mitglied geworden, hatte an den Gruppenreisen und -treffen teilgenommen. Standhaft hatte er auch den in der Gesellschaft inzwischen geforderten Eintritt in die indoktrinierte Hitler-Jugend verweigert – und damit eigentlich schon den ersten Schritt in den Untergrund getan.