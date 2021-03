Kostenpflichtiger Inhalt: Vorplatz in Bonner Innenstadt : Politiker unzufrieden mit Neugestaltung am Windeckbunker

Aktuell besteht der Platz an der Budapester Straße aus einer Wiese, einem Brunnen und einem Mini-Spielplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt will den Platz am Windeckbunker an der Budapester Straße neugestalten. Weil sie auf Fördergelder angewiesen ist, gibt es statt des großen Wurfs nur einen kleinen - sehr zum Unmut der Bezirksvertretung. Die Politiker fordern Nachbesserung.