Winterdienst in Bonn Bonnorange rechnet am Sonntagmorgen mit Glätte

Bonn · Im Gegensatz zu Köln können die meisten Bonner Straßenbahnen auch am Freitag nach dem Wintereinbruch noch nicht fahren. Bonnorange will den 24-Stunden-Dienst vorerst aufrecht halten. Eine Rollstuhlfahrerin blieb in Oberkassel auf einem nicht geräumten Gehweg stecken.

19.01.2024 , 18:42 Uhr

In vielen Ortsteilen sind Nebenstraßen noch nicht geräumt. Die Fahrzeuge von Bonnorange sind weiterhin im Einsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Auch am Freitag haben die Bonner Stadtwerke (SWB) ihre Straßenbahnen weitgehend nicht einsetzen können. Zwischen Oberkassel und Bahnhof Beuel, wo die Bahnen auf einem eigenen Gleisbett fahren, ging es. Auf den übrigen Strecken nach Auerberg und Dottendorf hingegen schoben fahrende Autos und Busse immer wieder Schneematsch so zusammen, dass die Düsen der Sandstreuer vereisten und damit verstopften. Sie streuen während der Fahrt Sand vor die Reifen, ohne den sich die Bremswege verlängern würden.