1. Bonner Energiegipfel „Wir brauchen jeden Baggerfahrer“

Eine klimaneutrale Stadt bis 2035 (siehe „Der Klimaplan“) sei schließlich das übergeordnete Ziel, das es zu erreichen gilt. „Als regionaler Energieversorger sind wir auf Sie angewiesen“, wandte sich Hermes an die geladenen Gäste. Die SWB wollten in den kommenden elf Jahren ihre Energieversorgung komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Will heißen: Zusätzliche Stromleitungen für den zu erwartenden höheren Strombedarf durch Wärmepumpen und elektrobetriebene Autos. Eine Verdopplung des Fernwärmenetzes in den kommenden Jahren. So ziemlich jede Bonner Straße müsse im nächsten Jahrzehnt auf- und wieder zugebuddelt werden. „Wir brauchen jeden Baggerfahrer.“ Hinzu kämen der Photovoltaikausbau, der Neubau der Müllverbrennungsanlage, die geplanten Windräder auf dem Heiderhof und so weiter und so fort.