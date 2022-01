Corona-Demos in Bonn : „Wir sind weder rechts noch Schwurbler“

Die Anmelder der „Spaziergänge“ distanzieren sich von Rechtsextremen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Anmelder der Spaziergänge in Bonn gegen Impfzwang und Corona-Regeln distanzieren sich offiziell von Rechtsextremisten. Diese wurden dennoch auch wieder am Montagabend in den Reihen der Demonstranten gesichtet. Der GA hat mit einigen Demonstranten gesprochen.