Nicht zurückgekehrt : 14-jährige Vermisste aus Memmingen könnte in Bonn sein

14-jährige Vermisste aus Memmingen könnte in Bonn sein

Bonn Ein 14-jähriges Mädchen aus Memmingen wird derzeit vermisst. Sie hielt sich zuletzt in Bonn auf und kehrte nicht nach Memmingen zurück.

Die Polizei in Memmingen sucht derzeit nach der 14-jährigen Wlada B. Das Mädchen wird seit Donnerstag vermisst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, seien die Mutter und die 14-Jährige am Sonntag gemeinsam nach Bonn gefahren.