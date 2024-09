Corona-Infektionen in Bonn Wo die von der Stadt in der Pandemie angeschafften Luftfilter geblieben sind

Bonn · Saisonal bedingt nehmen auch in Bonn die Corona-Infektionen zu. Was die Stadt dazu sagt und was sie mit den während der Pandemie angeschafften 165 Luftfiltern vorhat, von denen das Gros noch in Räumen von Schulen und Kitas steht.

20.09.2024 , 07:00 Uhr

Unter anderem in der Derletalschule hatte die Stadt Bonn im Jahr 2022 Luftfilter aufstellen lassen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn