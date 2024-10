Die Frage nach der Einheit Wo es Gemeinsamkeiten zwischen Bonn und Potsdam gibt

Wand am Rheinufer

Am Samstag, 12. Oktober, veranstaltet der Verein Arts Four Love eine Graffiti-Jam. 35 Künstler sind dazu eingeladen, darunter sind sieben aus Potsdam, die vom Bonner Potsdam-Club in Kooperation mit dem Kulturamt in die Bundesstadt eingeladen wurden. Sie bearbeiten die Betonwand „Hall of Fame“ unterhalb des Hotels Königshof am Brassertufer. Ab 11 Uhr werden die Sprühdosen verteilt, dann beginnen die Künstler mit ihrer Arbeit. Jugendliche ab 14 Jahren können nicht nur zuschauen, sondern auch mitsprühen. Dafür wird eine separate zweimal zwei Meter große Probesprühwand aufgestellt, an der sie sich versuchen können. Musik kommt an dem Tag vom DJ-Set MoNkEyBiZNeSs. Infos auf artsfourlove.de.